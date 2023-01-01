Вы всего в 3 шагах от безопасного и безлимитного Интернета

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Также рекомендуем очень полезный менеджер паролей - DualSafe Password Manager

DualSafe Password Manager

Простое и безопасное управление паролями.

  • Сохраниние и автоматическое использование паролей для входа в учетные записи.
  • Автоматическое отслеживание пиратских сайтов на предмет утечки ваших персональных данных.
  • Проверка слабых паролей и информирование о потенциальных вредоносных сайтах.
  • Создавайте надежные случайные пароли и TOTP.
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Поддерживаются ОС Windows 11/10/8/7

Почему пользователи рекомендуют DualSafe Password Manager?

В целом, функционал просто фантастический. Он обеспечивает сквозное шифрование ваших данных. Быстро загружается на ваши устройства. Широкая функциональность стала для меня большим сюрпризом и сейчас я экспериментирую с новыми методами работы.

Liam Davis

Я использовал DualSafe Password Manager для защиты своих паролей, и я доволен его способностью создавать надежные пароли, которые включают в себя варианты для длинных строк и наборы цифр, букв, и символов. Я просто полагаюсь на этот инструмент для управления учетными записями.

Rick Martin

DualSafe Password Manager прост в использовании и обладает замечательной функциональностью. У меня были проблемы с настройкой моей учетной записи, и персонал службы поддержки терпеливо выслушал и оперативно помог мне. Другие продукты не обеспечивают такого же уровня внимания и оперативности реагирования.

Dylan Hooper
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Поддерживаются ОС Windows 11/10/8/7

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Português

Русский

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